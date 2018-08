Industriegebiet Rosmart zu drei Vierteln verkauft

+ © Volker Heyn Die drei MGR-Geschäftsführer Holger Moeser (Lüdenscheid, rechts), Andreas Haubrichs (Werdohl) und Sara Schmidt (Altena) sind zufrieden: Gut drei Viertel der Gewerbeflächen im interkommunalen Industriegebiet Rosmart sind Mitte 2018 verkauft. © Volker Heyn

Werdohl - Es gab sehr viele Kritiker des interkommunalen Gewerbegebietes Rosmart: Zu hohe Grundstückspreise, ungünstige Hanglage und vor allem mangelnder Bedarf. In den Jahren nach Beginn der ersten Erschließung in 2004 gab es kaum Verkäufe auf der Höhe, Kommunalpolitiker hatten Sorge, Geld in den Sand gesetzt zu haben. Das sieht Mitte 2018 grundlegend anders aus: Der Märkische Gewerbepark Rosmart ist zu drei Vierteln verkauft, nur noch ein größeres Grundstück und mehrere kleine Flächen sind verfügbar. Die drei MGR-Geschäftsführer Holger Moeser (Lüdenscheid), Andreas Haubrichs (Werdohl) und Sara Schmidt (Altena) sind zufrieden.