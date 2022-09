Verkehrskontrolle läuft aus dem Ruder: 19-Jähriger beißt Polizisten

Von: Maximilian Birke

Die Polizei stoppte den 19-Jährigen am Nordheller Weg. © dpa

Die Besatzung eines Streifenwagens kontrollierte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Donnerstagabend, gegen 19.20 Uhr, einen Dacia Sandero am Nordheller Weg. Was dann geschah, hatte wohl niemand erwartet.

Werdohl – Den Beamten schlug im Rahmen der Kontrolle Cannabis-Geruch aus dem Fahrzeug entgegen. Sie forderten den 19-jährigen Fahrer daraufhin auf, auszusteigen. Gegen eine anschließende Durchsuchung wehrte sich der 19-Jährige, indem er sich sperrte und die Beamten wegstieß.

Bei der anschließenden Fixierung versuchte er einem Beamten gegen den Kopf zu treten. Zudem biss er einem Polizisten in die Hand. Den Einsatzkräften gelang es, den jungen Mann zu fesseln. Während der Widerstandshandlung entfernten sich zwei Insassen von der Kontrollörtlichkeit, die zuvor mit im Fahrzeug des

Beschuldigten saßen. Auf der Polizeiwache wurde dem 19-Jährigen eine Blutprobe wegen des Anfangsverdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss entnommen. Zudem wird wegen eines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Zwei Polizisten wurden im Rahmen der Auseinandersetzung leicht verletzt. Sie konnten im Dienst verbleiben.