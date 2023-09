Behinderungen zwischen Plettenberg und Werdohl bis Ende Oktober

Von: Jona Wiechowski

Auf dem Solmbecker Weg müssen Verkehrsteilnehmer in den nächsten Wochen mit Behinderungen rechnen. © Dickopf, Georg

Seit einigen Tagen laufen die Arbeiten am Solmbecker Weg, was für Verkehrsbehinderungen auf dem Weg zwischen Werdohl und Plettenberg sorgt.

Werdohl ‒ Der Verteilnetzbetreiber Westnetz verlegt auf einer Länge von rund 120 Metern eine Gashochdruckleitung in die Straße, wie Westnetz-Pressesprecherin Julia Snelinski gegenüber der Redaktion erklärte.

Die gesamte Baumaßnahme inklusive der Asphaltierarbeiten sei voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen, hieß es zuletzt. Der Verkehr wird während dieser Zeit mit einer Ampelanlage geregelt, was für kürzere Wartezeiten sorgt – für Anwohner sowieso, aber natürlich auch für alle, die die Strecke über Selscheid nach Plettenberg oder zurück nutzen.

Westnetz hatte bereits Ende August erste vorbereitende Maßnahmen durchführen lassen. Dazu gehörten orangefarbene Markierungen auf der Straße und das Aufstellen der Ampelanlage. Längere Arbeiten, die in den Verkehr in unmittelbarer Umgebung griffen, hatte Westnetz zuletzt an der B229 durchgeführt, als eine im Untergrund liegende Ferngasleitung ausgetauscht worden war.