Werdohl bereitet schon das Stadtfest im Juni vor

Werdohl - Das 41. Stadtfest feiert Werdohl am Samstag, 2. Juni, in der Innenstadt. Bei der Werdohl Marketing GmbH werden dafür bereits jetzt die Weichen gestellt

Wer sich mit einem Verkaufs- oder Informationsstand beteiligen oder einen Beitrag zum Programm liefern möchte, kann sich bereits jetzt online dazu anmelden.

Das Stadtmarketing hat dafür auf seiner Internetseite ein interaktives PDF-Formular hinterlegt, das man schnell und direkt online ausfüllen und absenden kann. Alternativ kann man das Formular auch ausdrucken und per Fax (0 23 92/5 07 10 26) oder postalisch (Bahnhofsplatz 3, 58791 Werdohl) zusenden.

In dem Online-Formular werden die Anbieter aufgefordert, unter anderem ihren Platzbedarf, ihr Angebot, die Art ihres Standes und ihren Bedarf an Strom und Wasser anzugeben. Standinhaber müssen ihre Angebote zwingend von 12 bis 19 Uhr, also in der Kernzeit der Veranstaltung, vorhalten. Eine Verlängerung bis 1 Uhr ist optional möglich.

Die Teilnahme am Stadtfest ist wie in den Jahren zuvor für Vereine kostenlos. Gewerbetreibende zahlen eine Pauschale in Höhe von 30 Euro (netto). Die Werdohl Marketing GmbH hofft auf viele Rückmeldungen und ein Stadtfest mit vielen schönen Höhepunkten.