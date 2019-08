„Positiver Identifikationsfaktor“

Kleines Kulturforum

+ © Koll Die Eröffnung der Zeppelinausstellung war überaus gut besucht. Die Gäste der Vernissage im Kleinen Kulturforum nahmen die gezeigten Exponate ausführlich in Augenschein. © Koll

Werdohl - einahe aus allen Nähten platzte das Kleine Kulturforum am Sonntagmittag. Zur Vernissage der Ausstellung „111 Jahre: Der Tag von Echterdingen – Das Zeppelin-Unglück und Werdohl“ kamen unzählige Besucher. Moritz-Adolf Trappe vom ausrichtenden Verein Zeppelinstadt Werdohl zeigte sich in seiner Begrüßungsrede „überaus erfreut, dass Sie trotz der Ferienzeit so zahlreich gekommen sind“.