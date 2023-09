Fremde sprechen Kinder an: Wie soziale Medien zur Panikmache beitragen

Über soziale Medien zur Panikmache

Aktuell kreisen wieder Warnungen durch soziale Netzwerke und Messenger-Chats: Verdächtige Personen sollen Kinder zum Beispiel auf dem Schulweg angesprochen haben. Das verunsichert natürlich die Eltern. Sie fragen sich, wie ernst die Lage wirklich ist. Wie sollen sie mit der potenziellen Gefahr umgehen? Die Kreispolizeibehörde im MK bittet weiterhin darum, verdächtige Personen in diesem Zusammenhang zu melden, beschreibt aber auch die Probleme, die das Social-Media-Zeitalter mit sich bringt.

Werdohl – Denn das Problem bei Warnungen über vermeintlich verdächtige Personen oder erfolgte Festnahmen über soziale Medien wie Whatsapp, Facebook oder Instagram sei, dass sie häufig kopiert, aus dem Kontext gerissen und weiterverteilt würden. „Dadurch bekommen Eltern und Kinder das Gefühl, es komme ständig zu gefährlichen Situationen.

Dabei kam die Meldung ursprünglich aus einem ganz anderen Ort. Oder sie hat sich längst als harmlos herausgestellt. Das verängstigt Familien unnötig. Wir raten immer: Informieren Sie sich stattdessen über ihre Kita, Schule oder Polizei, ob wirklich eine Gefahr besteht“, sagt Marcel Dilling von der Kreispolizeibehörde MK.

Grundsätzlich gelte im Verdachtsfall immer, die Polizei zu informieren. Falls das Kind den Eltern eine verdächtige Situation schildert, sollten diese ruhig auf die Ausführungen reagieren, um das Kind nicht weiter zu verängstigen. „Anschließend sagen Sie bitte nicht nur der Schule oder anderen Eltern Bescheid, sondern benachrichtigen Sie in jedem Fall die Polizei“, appelliert Dilling. Nur so könne die Polizei umgehend Maßnahmen treffen und für die Sicherheit der Kinder sorgen. Denn erfreulicherweise erwiesen sich viele der verdächtigen Situationen im Nachhinein als unbedenklich.

Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz sei außerdem regelmäßig an Kitas und Grundschulen zu Gast und informiere in Vorträgen über die Gefahren von sexualisierter Gewalt zum Nachteil von Mädchen und Jungen. In diesem Rahmen würden auch Tipps zur Schulwegsicherheit gegeben werden.