VHS Lennetal hebt Honorare für Dozenten an

+ © Griese VHS-Verwaltungsleiterin Brigitt Werdes, Verbandsversammlungsvorsitzende Kathrin Püschel und Verbandsvorsteherin Silvia Voßloh (von links) führten am Dienstagabend durch die VHS-Verbandsversammlung in Werdohl. © Griese

Werdohl - Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Volkshochschule Lennetal hat in ihrer Sitzung am Dienstagabend in Werdohl den Haushaltsplan für das Jahr 2018 verabschiedet. Rund 1,04 Million Euro will die Bildungseinrichtung ausgeben.