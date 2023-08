Veränderungen im Wald: Über 200 Kinder bei den Waldjugendspielen

Von: Maximilian Birke

Revierförster Frank Bossong sprach mit den interessierten Kindern unter anderem über verschiedene Baumarten.

Was ist das Besondere an einer Lärche? Wie sollte man sich als Besucher im Wald verhalten? Wie verändert sich dieser Lebensraum und warum? Um diese und noch viele weitere Fragen ging es am Dienstag bei den Waldjugendspielen.

Werdohl – Daran nahmen in diesem Jahr so viele Kinder teil, dass sie in zwei Gruppen aufgeteilt wurden und es am heutigen Donnerstag einen zweiten Veranstaltungstag gibt.

Bei den Waldjugendspielen handelt es sich um eine Art Waldrallye: Die Kinder erhalten einen Laufzettel, auf dem verschiedene Aufgaben und Fragen stehen, die sie im Verlauf der Rundstrecke bearbeiten. Am Dienstagmorgen ging es für rund 170 Schüler aus der Albert-Einstein-Gesamtschule (AEG) und der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) auf dem Parkplatz am Evangelischen Friedhof los.

„Für uns sind die Waldjugendspiele eine schöne Ergänzung zum naturwissenschaftlichen Unterricht und ein außerschulischer Lernort“, erläuterte AEG-Lehrer Till Krusche. Eines der ersten Themen in dem Unterrichtsfach seien Lebensräume. „Und da haben wir hier vor Ort in erster Linie die Lenne und den Wald“, so Krusche.

Aufgaben zu Tieren und Pflanzen aber auch zum Verhalten von Menschen im Wald fanden sich auf dem Laufzettel.

Die Waldjugendspiele leisteten seiner Meinung nach aber auch einen Beitrag zur Heimatverbundenheit. Das untermalten die Reaktionen der Kinder: „In einer Aufgabe ging es darum, was der Wald uns spendet und ein Kind antwortete ,Schönheit’“, gibt Krusche die Erlebnisse wieder, die ihm besonders im Kopf geblieben sind.

Ein weiterer nicht unwichtiger Punkt ist die Bewegung an der frischen Luft: Rund 3,5 Kilometer umfasste der Rundkurs, den Mitarbeiter des Landesbetriebs Wald und Holz.NRW als einer der Hauptorganisatoren vorbereitet hatten. Die 105 Schüler der AEG waren außerdem zu Fuß zum Treffpunkt am Parkplatz gelaufen. Für die Schüler und natürlich auch für die Lehrer biete so ein Ausflug gute Möglichkeiten, die Klassen besser kennenzulernen, da sich eine andere Gruppendynamik entwickelt, erklärte AEG-Lehrerin Marie Trippe, die ebenfalls am Dienstag mit von der Partie war.

In Gruppen erkundeten die Schülerinnen und Schüler den Wald oberhalb des Friedhof-Parkplatzes. Dort warteten insgesamt 23 Stationen auf sie.

Schüler aus ihrer Gruppe kamen freudig aus dem Wald zurück und berichteten, was sie dort erlebt hatten: Es sei darum gegangen, welche Tiere es gibt und wie ihre Spuren aussehen. Aber die Schülergruppe fand auch eine Station mit Plastikmüll im Wald vor, an der es darum ging, welche Sachen nicht in diesen Lebensraum gehören. Außerdem wurde mit einem Stock die Höhe eines Baumes bestimmt. Und nicht zuletzt wurden auch die Bäume selbst unter die Lupe genommen, denn anhand der Rinde, der Früchte oder der Blätter, bestimmten die Kinder die verschiedenen Baumarten.

Blätter wurden auch gesammelt und später stolz den Forstfachleuten gezeigt, die auf dem Parkplatz am Friedhof auf die Gruppen warteten. Dabei konnten die Kinder auch noch die eine oder andere Eselsbrücke lernen: „Die Fichte sticht, die Tanne nicht“, erklärte Förster Frank Bossong beispielsweise, als es um die Unterscheidung der zwei Nadelbäume ging. „Das Ziel der Waldjugendspiele ist es, die Kinder an der Natur schnuppern zu lassen“, so Bossong weiter.

Ein Teil des fünften Jahrgangs der AEG stellte sich nach dem Absolvieren der 3,5 Kilometer langen Rundstrecke zum Gruppenfoto auf.

Mit der diesjährigen Auflage der Veranstaltung zeigte sich Bossong zufrieden. „Die Kinder fragen ganz interessiert nach.“ Außerdem, so schildert der Förster weiter, sei bei vielen Kindern bereits ein Bewusstsein für Veränderungen im Wald vorhanden. „Sie merken, dass es Dürreperioden gibt, dass sich das Waldbild verändert oder dass es öfter zu Waldbränden kommt.“ Durch Aktionen wie die Waldjugendspiele, sei es möglich, an dieses Bewusstsein anzuknüpfen und praxisnah Informationen zum Klimawandel und seinen Auswirkungen vor Ort zu geben.

Ganz umsonst soll die Teilnahme für die Schüler der AEG und der GGS, die am Dienstag da waren, sowie der Grundschule St. Michael und der Waldorfschule, die am Donnerstag kommen, übrigens nicht gewesen sein: Neben neuen Eindrücken und Wissen, die sie gewonnen haben, erhalten sie für ihre Teilnahme auch eine Urkunde.

Außerdem werden unter allen in NRW teilnehmenden Klassen Preise verlost wie zum Beispiel ein Besichtigung des Landtags oder ein Besuch im Fort Fun. Für die insgesamt mehr als 200 Schüler aus Werdohl und Neuenrade bleibt es also noch spannend. Die Laufzettel der Waldjugendspiele sollen im Unterricht besprochen und mithilfe von Musterlösungen ausgewertet werden.