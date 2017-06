Viel los für Kinder und Väter auf Hof Repke

+ © Janßen Rund 30 Kinder der St. Bonifatius-Kindertagesstätte erlebten mit ihren Vätern einen ereignisreichen auf dem Hof Repke. © Janßen

Werdohl - Rund 30 Kinder aus allen Gruppen der katholischen Kindertagesstätte St. Bonifatius erlebten beim Vater-Kind-Tag am vergangenen Samstag auf dem Hof Repke ein spannendes und vor allem abwechslungsreiches Programm. Organisiert wurde diese Aktion vom Elternbeirat der Einrichtung an der Kirchstraße in Eveking.