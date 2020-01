Unterwegs mit 127 km/h: Polizei erwischt Raser in Werdohl

Werdohl – Offenbar sehr eilig hatte es am Sonntag ein Autofahrer auf der Bundesstraße 236 im Bereich Dresel.

Statt der dort erlaubten 70 km/h außerorts raste er mit seinem Fahrzeug mit Tempo 127 über die Bundesstraße, als er von Beamten des Netzwerks Geschwindigkeit geblitzt wurde.

Seinen Führerschein muss der Raser nun für mindestens einen Monat abgeben. Hinzu kommen zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und ein Bußgeld von mehr als 200 Euro.

Insgesamt zwölf Anzeigen

Insgesamt kontrollierten die Beamten an der B 236 zwischen 9.15 und 13.45 Uhr 521 Fahrzeuge, von denen 40 zu schnell waren. In 28 Fällen wurden Verwarngelder verhängt. Zudem hatten gleich zwölf Verkehrsteilnehmer mehr als 90 km/h auf dem Tacho und bekommen nun jeweils eine Anzeige und ein Bußgeld.

Am Samstag hatten die Netzwerk-Mitarbeiter bereits an der Plettenberger Straße in Fahrtrichtung Werdohl zwischen 9.40 und 11.20 Uhr eine Radarmessung vorgenommen. Hier gab es 19 Temposünder bei insgesamt überprüften 340 Fahrzeugen. In allen Fällen wurden Verwarngelder verhängt. Der höchste Messwert bei erlaubtem Tempo 50 innerorts lag bei 71 km/h.