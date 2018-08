Vossloh investiert

Werdohl - Die Vossloh AG mit Stammsitz in Werdohl hat am Freitag durch ihre Tochtergesellschaft Vossloh Australia Pty Limited mit dem internationalen Bauunternehmen Laing O’Rourke einen Vertrag über den Kauf des australischen Bahninfrastrukturunternehmens Austrak Pty Limited unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt voraussichtlich rund 32 Millionen Euro, kann sich im Laufe der nächsten zwei Jahre, abhängig von der Geschäftsentwicklung, auf maximal 34,6 Millionen Euro erhöhen.

Der Aufsichtsrat der Vossloh AG hat dem Erwerb bereits zugestimmt. Vossloh baut damit die Position als ein weltweit führender Bahninfrastrukturanbieter weiter aus.

Austrak ist der führende Hersteller von Betonschwellen in Australien. In mehreren Produktionsstätten in verschiedenen australischen Bundesstaaten produziert das Unternehmen neben Gleisschwellen auch Weichenschwellen und Betonelemente für Bahnübergänge. Der Firmensitz ist in Brisbane, an der australischen Ostküste gelegen.



Im Geschäftsjahr 2017/18, das am 31. März endete, erwirtschaftete Austrak einen Umsatz von rund 33,2 Millionen Euro. Der australische Markt bietet in den nächsten Jahren gute Wachstumsmöglichkeiten für Vossloh, insbesondere aufgrund bedeutender Minenprojekte im Westen Australiens sowie größerer Infrastrukturprojekte an der Ostküste.



Noch ist die Übernahme allerdings unter Vorbehalt, bedarf sie doch der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die australischen Behörden. Der Vollzug wird für das dritte Quartal 2018 angestrebt.



Austrak wird zukünftig im Geschäftsfeld Tie Technologies des Geschäftsbereichs Core Components geführt. Vossloh vertreibt aktuell in Australien hauptsächlich Weichen und Weichenkomponenten.



Durch die Akquisition von Austrak wird Vossloh künftig auch Schwellen im australischen Markt anbieten können. Zudem wird die Wertschöpfungstiefe im australischen Weichengeschäft erhöht, da bisher zugekaufte Schwellen künftig selbst produziert werden können.



„Mit dem integrierten Produktportfolio von Weichen und Schwellen wird Vossloh in der Lage sein, den australischen Kunden ein maßgeschneidertes Angebot mit kurzen Lieferzeiten anbieten zu können. Hierdurch wird das Kerngeschäft von Vossloh weiter gestärkt und die Marktpostion in Australien mit seinem mehr als 40 000 Kilometer langen Schienennetz deutlich verbessert“, heißt es in der Mitteilung des Konzerns wörtlich.



Auch im Hinblick auf seine Profitabilität erfülle Austrak die Erwartungen von Vossloh an seine Kerngeschäftsbereiche. Andreas Busemann – Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG – sagt: „Der Erwerb von Austrak ist ein weiterer wichtiger Schritt im Rahmen unserer Wachsstumsstrategie. Wir erweitern damit unser Portfolio in Australien im Bereich des Fahrwegs Schiene und legen den Grundstein für Synergieeffekte sowohl bei unseren Kunden als auch bei Vossloh.“