Ungewöhnlich: Schützen müssen Bewirtung selbst organisieren 

Werdohler Schützenfest

+ © Griese Zentimeterdicke Stahlplatten auf dem Beachvolleyballfeld sollen garantieren, dass das Schützenzelt stabil steht. © Griese

Früher als üblich wird in diesem Jahr das große Zelt für das Werdohler Schützenfest (30. Juni bis 3. Juli) aufgebaut. Bereits am Freitag, also zwei Wochen vor dem Fest, haben die Arbeiten dafür begonnen. Der Spielplatz an der Goethestraße kann deshalb nur eingeschränkt genutzt werden.

Werdohl – Der Grund für diesen Frühstart ist die Tatsache, dass der Werdohler Schützenverein (WSV) sich für das erste Schützenfest nach der vierjährigen Corona-Pause einen neuen Zeltvermieter suchen musste. Der bisherige Vermieter habe zu dem Termin am ersten Juli-Wochenende keine Kapazitäten mehr gehabt, berichtete WSV-Geschäftsführer Thomas Reiche. Monatelang sei er auf der Suche gewesen, 40 Gespräche habe er geführt, bis er schließlich mit den Firma Grothoff aus dem münsterländischen Reken einen neuen Zeltvermieter habe finden können.

Das neue Unternehmen müsse das 1000 Quadratmeter große Schützenzelt allerdings aus Termingründen schon eher aufbauen als gewohnt. Und die Sache hat noch einen Haken: Der Zeltvermieter kann keine Bewirtungsmannschaft stellen. Geschäftsführer Reiche musste sich auf die Suche nach einem Zapfteam machen und wurde schließlich in Letmathe fündig. Die Verantwortung bleibt dennoch beim Vorstand, Reiche tritt gewissermaßen als Festwirt auf.

Die Stadt Werdohl hofft derweil, dass der gerade erst neu gestaltete Spielplatz durch das Schützenfest keinen Schaden nimmt. „Wir hoffen vor allem, dass der neue Rasen nicht zu sehr leidet“, sagte Mitarbeiter Michael Tauscher, der im Rathaus für die städtischen Spielplätze zuständig ist. Die Stadt hatte im Rahmen der Maßnahme „Naturerlebnis Lennebogen“ bisher versiegelte Flächen in Rasen umwandeln lassen. Sie verspricht sich davon eine ökologische und städtebauliche Aufwertung des größten und beliebtesten Spielplatzes im Stadtgebiet.