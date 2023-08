„Per Zufall“: Werdohler treffen sich im Urlaub in Kanada

10 000 Kilometer von der Heimat entfernt

+ © HENKE Geschätzt 10 000 Kilometer von Werdohl entfernt trafen sich Jürgen Henke und Nina Töller sowie Sabine und Uwe Koch in Whitehorse in Kanada. © HENKE

„Wie klein scheint doch die Welt zu sein“, das dachten sich auch Jürgen Henke und Nina Töller. Die beiden Werdohler trafen völlig unerwartet auf ihre Nachbarn – doch nicht etwa im Supermarkt oder beim Spaziergang entlang der Lenne, sondern im Sommerurlaub im Nordwesten Kanadas.

Werdohl – „Wir haben uns per Zufall im Infopoint in Whitehorse getroffen“, berichtet Jürgen Henke. Besagtes Whitehorse ist die Hauptstadt des Territoriums Yukon. Diese Gegend ist bei Touristen wegen der wilden Landschaft und der Artenvielfalt beliebt. Dort kann man mit etwas Glück Bären in freier Wildbahn beobachten.

Doch die Freude über dieses unerwartete Treffen war bei den Urlaubern umso größer: „Oh Werdohler“, kam es Henke über die Lippen, als er Sabine und Uwe Koch erblickte. Die Nachbarn wohnen in Pungelscheid keine 200 Meter Luftlinie voneinander entfernt. „Bewusst waren wir allerdings zuvor in Werdohl noch nie in Kontakt gewesen und dennoch haben wir uns sofort erkannt“, sagen die Henkes.

Die Überraschung konnte man allen vier Werdohlern anmerken. Geschätzt 10 000 Kilometer von ihrer Heimatstadt entfernt gab es bei diesem ungeplanten Treffen allerhand zu erzählen.

Wie sich dabei herausstellte, haben beide Paare – unabhängig voneinander und zu unterschiedlichen Zeiten – das Land Kanada bereist. Unter anderem sahen sie neben der Region Yukon auch BC (British Columbia) und Alberta sowie Teile Alaskas.

Nach kurzem Erfahrungsaustausch vereinbarten die beiden Paare rasch das nächste Treffen – diesmal dann aber in ihrer Heimatstadt Werdohl.