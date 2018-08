Unfallflucht in Edeka-Garage

Werdohl - Wer kann Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht in der Tiefgarage des Edeka-Marktes an der Inselstraße geben? Das fragt die Polizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Dienstag wurde zwischen 14 und 14.15 Uhr ein in der Tiefgarage geparkter schwarzer Ford Focus beschädigt. „Vermutlich wurde beim Ein- beziehungsweise Aussteigen die Tür an den parkenden Ford Focus geschlagen, sodass ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Ohne die Schadensregulierung einzuleiten, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort“, heißt es in der Mitteilung der Werdohler Polizei, die sachdienliche Hinweise unter Tel. 0 23 92 /9 39 90 entgegennimmt.