Werdohler fliegt aus Auto

Werdohl - Samstag gegen 23.40 Uhr beschädigte ein 45-jähriger Werdohler auf der Hermann-Löns-Straße vier weitere Fahrzeuge, machte einen Überschlag und wurde dabei aus dem Auto geschleudert.

Eine Zeugin leistete dem auf der Straße liegenden Mann Erste Hilfe. Der schwer Verletzte wurde später mit einem in der Nähe gelandeten Rettungshubschrauber abtransportiert.

Der Werdohler war laut Polizei alkoholisiert und hatte Medikamente und Drogen genommen. Einen Führerschein hatte er nicht.

Bei der Fahrt in Richtung der Straße In der Becke verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit einem geparkten Pkw, der wiederum in den hinter ihm stehenden Pkw geschoben wurde. Daraufhin überschlug sich der Wagen, rutschte erst gegen eine Mauer und dann in einen geparkten Pkw. Dieser wurde in ein vor ihm stehendes Fahrzeug geschoben.

An den Fahrzeugen entstand 15 200 Euro Schaden.