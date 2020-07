Auf Rathausbrücke in Gegenverkehr geraten

Werdohl - Zu einem Unfall kam es am Montag gegen 18.15 Uhr auf der Rathausbrücke.

Zu einem Unfall kam es am Montag gegen 18.15 Uhr auf der Rathausbrücke. Wie vor Ort ein Polizist erläuterte, war nach ersten Erkenntnissen ein Autofahrer, der in Fahrtrichtung Plettenberg unterwegs war, in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Kleinwagen kollidiert. Vermutlich habe der Verursacher das Lenkrad verrissen.

Kind sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall wurde möglicherweise ein Kind verletzt, das in dem anderem Kleinwagen saß. Es wurde sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht, wie es vor Ort hieß. Auch die Feuerwehr war alarmiert worden, die sich um die ausgelaufenen Flüssigkeiten kümmerte. Der Löschzug Innenstadt war mit mehren Fahrzeugen vor Ort. Die Brücke war in beide Fahrtrichtungen für eine gute halbe Stunde gesperrt.

Peter von der Beck