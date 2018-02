Unfall auf der A1: 65-jähriger Werdohler verletzt

+ © dpa © dpa

Werdohl/Kamen - Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 bei Kamen ist am Dienstag ein 65-jähriger Werdohler leicht verletzt worden. Der Unfall in Höhe der Anschlussstelle Kamen-Zentrum ereignete sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Bremen.