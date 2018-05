Unfall beim Linksabbiegen: 18-jährige Werdohlerin leicht verletzt

Werdohl - Beim Linksabbiegen an der Einmündung Friedenstraße kam es für eine Kollision zwischen einer 18-jährigen Werdohlerin und einem 27-jährigen Werdohler.

Am Mittwochabend fuhr die 18-Jährige auf der Altenaer Straße. An der Einmündung Friedenstraße beabsichtigte sie, nach links in die diese abzubiegen.

Verkehrsbedingt musste sie nach dem Anhalten jedoch nochmals ein Stück zurücksetzen, wobei ihr Pkw mit dem Wagen des bereits hinter ihr befindlichen 27-jährigen Werdohlers kollidierte.

Die junge Frau wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 2.000 Euro.