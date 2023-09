Unfall auf der B236: Auto stürzt beinahe in die Lenne

Von: Volker Griese

Auf der B236 zwischen Altena und Werdohl hat sich im Bereich der Einmündung zur Höllmecke ein Unfall ereignet. © Jürgen Krutzsch

Die Bundesstraße 236 zwischen Altena und Werdohl ist derzeit gesperrt. Dort hat sich im Bereich der Einmündung zur Höllmecke ein Verkehrsunfall ereignet. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Werdohl ‒ Auf der B236 hat sich am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem einer der Beteiligten mit seinem Fahrzeug beinahe in die Lenne gestürzt wäre. Vorausgegangen war dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen, dass der Fahrer eines Lieferdienstes von der Bundesstraße auf die Brücke Richtung Lengelsen abbiegen wollte. Ein nachfolgender Autofahrer hat das offensichtlich zu spät bemerkt und ist beim Versuch, noch auszuweichen, in das Brückengeländer gefahren.

Weil aus dem verunglückten Fahrzeug Öl in die Lenne zu laufen drohte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Derzeit ist die B236 wegen der Feuerwehrarbeiten gesperrt.

Im Juni war bei einem Unfall fast an derselben Stelle ein mit zwei Frauen besetztes Auto in der Lenne gelandet. Die beiden Frauen hatten dabei lebensbedrohliche Verletzungen erlitten, eine Frau war verstorben.

Wir berichten weiter.