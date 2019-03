Unbekannte brechen in Werkstatt ein

Werdohl – Einbrecher hatten es auf eine Werkstatt in Werdohl abgesehen: Drinnen waren sie auch, doch dann wird's kurios.

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag in eine Werkstatt an der Schlacht in Werdohl eingebrochen. Die Einbrecher öffneten die Tür gewaltsam, wie die Polizei mitteilt.

Kurios: „Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Offenbar entstand auch kein Sachschaden“, teilt die Polizei mit.

Nun werden Zeugen gesucht: Wer im Tatzeitraum etwas oder jemand Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Werdohl unter der Rufnummer 0 23 92/ 9 39 90 melden