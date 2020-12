Umstellung von L- auf H-Gas: Das kommt auf die Werdohler zu

Ab dem 25. April 2023 sollen Gas-Endgeräte in Werdohl nicht mehr mit L-Gas, sondern mit dem so genannten H-Gas betrieben werden.

„Die Umstellung ist eigentlich ein Projekt der Ferngasnetzbetreiber, aber natürlich sind wir eingebunden“, erklärt Frank Schlutow, Geschäftsführer der Stadtwerke Werdohl GmbH. Sie sei erforderlich, weil die Förderverträge mit den Niederlanden auslaufen. „L-Gas ist nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden, H-Gas dagegen schon“, erklärt Schlutow.

In Kooperation mit den Stadtwerken Plettenberg starten nun in Werdohl die Vorbereitungen zur Erdgasumstellung. „Zunächst müssen alle Gasverbrauchsgeräte erfasst werden“, erklärt Mikhail Tabatchnikov, Projektmanager der Enervie Service GmbH, die gemeinsam mit dem Unternehmen Gatter 3 Technik aus Holzwickede als Dienstleister im Rahmen der Gasumstellung auftritt. Viele Werdohler Kunden hätten bereits ein persönlich adressiertes Informationsschreiben mit einem Terminvorschlag für den Monteurs-Besuch erhalten.

Förderverträge mit den Niederlanden laufen aus

In Deutschland werden derzeit zwei verschiedene Arten von Erdgas, zum Beispiel zum Heizen oder Kochen und in der Industrie, verwendet. Zum einen wird H-Gas genutzt. Die Bezeichnung ist von dem englischen Begriff „high calorific gas“ abgeleitet und kennzeichnet Erdgas mit einem hohen Brennwert und hohem Methangehalt.

Allerdings findet auch L-Gas Verwendung – sowohl in Werdohl als auch in Plettenberg und im Norden und in weiteren Teilen Westdeutschlands. Dieser Begriff leitet sich vom „low calorific gas“ ab und bezeichnet Erdgas mit einem niedrigeren Energiegehalt als H-Gas. Auslaufende Förderverträge mit den Niederlanden machen in Deutschland die Umstellung von L-Gas auf H-Gas aus Norwegen, Dänemark, Großbritannien und Russland notwendig. Für die Umstellung müssen die Netzbetreiber in den versorgten Regionen jedoch nicht nur die Gas-Verteilnetze, sondern auch insgesamt etwa fünf Millionen gasbetriebene Heizungen, Thermen, Herde und Produktionsanlagen anpassen. Denn nur mit angepassten Brennern funktionieren die Geräte nach der Umstellung weiter zuverlässig. Wann in welcher Region umgestellt wird, gibt der jährlich aktualisierte und mit der Bundesnetzagentur abgestimmte Netzentwicklungsplan „Gas“ vor.

Die Stadtwerke Werdohl sind L-Gas-Netzbetreiber in Werdohl. Die Umstellung von L- auf H-Gas soll gemäß dem übergeordneten Netzentwicklungsplan der Fernleitungsnetzbetreiber, welcher den „Fahrplan“ für die Erdgasumstellung aller betroffenen Netzbetreiber festlegt, im Jahr 2023 stattfinden.

Die Netze, in denen diese beiden unterschiedlichen Gasqualitäten transportiert werden, werden getrennt voneinander betrieben. Dienstleistungspartner für die Erdgasumstellung der geschätzt etwa 4800 Erdgasgeräte in Werdohl sind die Enervie Service und Gatter 3 Technik aus Holzwickede.

Diese Dienstleister haben bereits bei Umstellungen anderer Netzbetreiber in der Region und Norddeutschland mitgearbeitet. Die entsprechenden Mitarbeiter könne sich ausweisen und kommen zu vorher vereinbarten Terminen.