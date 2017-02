Umfrage: Was vermissen Werdohler in ihrer Stadt?

Werdohl - Der Rat der Stadt hat die Werdohl Marketing GmbH beauftragt, ein Konzept zur Verbesserung der Freizeit- und Lebensqualität in Werdohl zu erstellen.

In der Konzeptaufgabe gehe es nicht mehr nur darum, Gäste nach Werdohl zu holen. Vielmehr solle sich auch das Lebensumfeld der Bürger der Stadt verbessern, kündigten die Verantwortlichen der Marketing GmbH bereits im Vorfeld an.

„Um die Bedürfnisse, Ansprüche und Wünsche der Werdohler Bürgerinnen und Bürger besser abschätzen zu können, führen wir neben zahlreichen persönlichen Werkstattgesprächen eine Online-Umfrage durch“, schrieb am Dienstag Susanne Macaluso von der Werdohl Marketing GmbH.

Konkrete Vorschläge auf einer Zeitschiene

Gemeinsam mit Experten des Vereins Sauerland-Tourismus sollen die Ergebnisse bewertet werden. Am Ende würden dem Rat konkrete Vorschläge auf einer Art Zeitschiene gemacht: Was kann schnell umgesetzt werden? Was sind die wichtigsten Dinge? Was ist langfristig zu sichern?

Zunächst hoffen die Initiatoren, dass sich möglichst viele Einwohner – anonym – an der Umfrage beteiligen. Wer sein Votum abgeben möchte, gelangt über die Internetseite der Marketing GmbH zu dem Fragenkatalog.

Freizeitaktivitäten der Werdohler

Unter anderem sollen die Werdohler dort angeben, welche positiven Begriffe sie mit ihrer Stadt verbinden, was ihnen am allerbesten gefällt – und was überhaupt nicht. Natürlich möchten die Macher des Fragebogens möglichst viel über die Freizeitaktivitäten der Werdohler wissen.

Sie fragen beispielsweise, wie viel Fahrzeit maximal für den Besuch von Restaurants, Kulturangeboten, Outdoor- und Indoor-Aktivitäten oder Shopping in Kauf genommen wird. Die Einwohner sollen ankreuzen, welche Art von Gastronomie sie in Werdohl vermissen. Auch fehlende Freizeitangebote unter freiem Himmel werden thematisiert.

Statistische Angaben sind erforderlich

Zum Thema Gesundheit, Sport und Wellness möchte die Marketing GmbH wissen, welche Angebote die Werdohler in diesem Bereich in Nachbarstädten wahrnehmen, da es dort ein besseres Angebot als in Werdohl gibt.

Abschließend sind noch statistische Angaben erforderlich: Jeder Umfrage-Teilnehmer wird gebeten, sein Alter und sein Geschlecht anzugeben.