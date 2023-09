Um Vorurteile und Ängste abzubauen: Jugendliche schnuppern Firmenluft

Von: Maximilian Birke

Stauff-Produkte im Praxiseinsatz: Hier wird den drei Jugendlichen die Funktionsweise eines Hydrauliksystems erklärt. © Birke, Maximilian

Spannende Einblicke in die Tätigkeitsfelder der Firma Stauff erhielten am Freitag die Schüler der Albert-Einstein-Gesamtschule und der Realschule. Der Infotruck der Metall- und Elektroindustrie hatte auf dem Firmengelände im Ehrenfeld Stellung bezogen, ebenso wie Vertreter der Arbeitsagentur, des Berufskollegs für Technik und natürlich von Stauff selbst.

Werdohl – Sie alle nahmen sich viel Zeit, um den Schülern Einblicke zu geben und eventuell neue berufliche Perspektiven zu eröffnen. Im Infotruck gab es mehrere Stationen, an denen es praxisnah um die Tätigkeiten im Metall-, Elektro- und IT-Bereich ging. Unter anderem wurde die Funktionsweise einer Fräse demonstriert, an anderen Stationen konnten die Schüler sich selbst an Aufgaben ausprobieren.

Noch konkreter wurde es dann in den Produktionshallen von Stauff. „Ihr könnt hier Eindrücke bekommen, wie laut und wie warm es ist und wie die Arbeit sich anfühlt“, sagte Personalchef Niclas von Seidlitz zu den Jugendlichen. Es gehe bei den Informationstagen ganz zentral darum, Ängste und Vorurteile gegenüber verschiedenen Berufen abzubauen.

Und natürlich auch darum Zusammenhänge zu verstehen: „Unsere Produkte sind nicht unbedingt sexy – das ist uns auch bewusst. Aber ohne unsere Produkte würden kein Zug, kein Windrad, kein Bagger sich bewegen“, erklärte von Seidlitz. Stauff stellt in erster Linie Komponenten für Hydrauliksysteme her. Wenn die jungen Menschen verstehen, für welche Bereiche des Alltags die Produkte und damit auch die Arbeit wichtig sind, eröffnet dies bereits einen anderen Zugang.

Elektrotechnik zum Anfassen: Im Infotruck der Metall- und Elektroindustrie konnten die Schüler sich an verschiedenen Aufgaben ausprobieren. © Birke

Perspektiven zu schaffen, dieses Ziel verfolgten auch die Arbeitsagentur und das Berufskolleg für Technik (BKT). Serpil Erol war eine von mehreren Mitarbeiterinnen, die am Pavillon der Agentur für Arbeit für Fragen zur Verfügung standen.

Sie konnte den Schülern auch Material an die Hand geben: Ein kompaktes Buch, in dem Informationen über rund 400 verschiedene Ausbildungsberufe zusammengefasst sind – und ein zweites Heft, in dem konkret die Ausbildungen und Ausbildungsunternehmen gelistet werden, die es im Märkischen Kreis gibt. Für einen jungen Menschen, dem die Orientierung für die Zeit nach der Schule noch fehlt, sicherlich zwei nützliche Werkzeuge.

Am Stand des Berufskollegs mühte sich Marcus Kretschmer darum, den Schülern neue Wege in die berufliche Zukunft aufzuzeigen. Nicht zwangsläufig brauche man Abitur oder ein Studium, um erfolgreich zu sein. Auch eine Ausbildung biete gute Perspektiven. Wer auf das Studium besteht, könne beispielsweise auch ein Verbundstudium absolvieren.

Das unterstrich Niclas von Seidlitz: Für die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei Stauff seien Verbundstudiengänge möglich. Marcus Kretschmer ergänzte: „Es ist wichtig, bei den jungen Menschen das Bewusstsein zu schaffen, warum Arbeit wichtig ist, und warum gerade Südwestfalen ein attraktiver Standort für die Ausbildung ist.“

Viele hoch spezialisierte Unternehmen sitzen in dieser Region und so wundert es nicht, dass es auch einige Verzahnungen gibt. Beispielsweise werden in der Produktionsstraße von Stauff Roboter der ABB-Group eingesetzt, zu der auch Busch-Jaeger in Lüdenscheid zählt.

Aus der Realschule und der Gesamtschule kamen die Schülergruppen zu der Informationsveranstaltung. © Birke, Maximilian

Apropos Robotik: Muss man sich in der Metall- und Elektroindustrie um Arbeitsplätze sorgen? Zumindest für Stauff lautet die klare Antwort auf diese Frage: Nein. Das betonte Geschäftsführer Helmut Ahrens: „Wir hatten für dieses Jahr ein ambitioniertes Wachstumsziel und werden das auch erreichen. Während andere Unternehmen Stellen abbauen, ist die Entwicklung bei uns eher gegenläufig. Wir wollen weiter wachsen.“

Klar wurde gleichwohl, dass sich die Arbeit in diesem Industriezweig verändert. Durch die Möglichkeiten von Industrie 4.0 und den Einsatz neuer Maschinen und Software müssen Arbeitsschritte wie das Einlegen von Rohmaterial nicht mehr von Menschenhand erledigt werden. „Die Mitarbeiter können sich auf die wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren“, erläuterte Gerd Friese als Fertigungsleiter und Ausbilder.

Zeitgleich braucht es natürlich Personal, das in der Lage ist, die Roboter zu programmieren und die Maschinen einzurichten. Friese unterstrich, dass die Berufe bei Stauff auch mit viel Verantwortung verbunden seien. Die Kosten für eine der neuen Anlagen bezifferte er auf gut 2,5 Millionen Euro. Bedienungsfehler können da teuere Folgen haben.

Welche Vorteile die neuen Anlagen haben, machten die Ausführungen von Carsten Krenz deutlich, der ebenfalls Geschäftsführer bei Stauff ist. Er erläuterte, dass man sich aktuell damit beschäftige, Korrekturen im Fertigungsprozess zu automatisieren. Heißt konkret: Eine Maschine erkennt durch Sensorik oder Kameras, dass ein hergestelltes Teil nicht maßhaltig ist. Statt dass nun ein Bediener tätig werden muss, passt die Maschine automatisch den Fertigungsprozess an, um die Maßhaltigkeit wieder herzustellen. Das spart natürlich Zeit.

Vor einer der gigantischen neuen Fertigungsanlagen stehen (v.l.) Fertigungsleiter und Ausbilder Gerd Friese, Geschäftsführer Carsten Krenz und Personalchef Niclas von Seidlitz. © Birke, Maximilian

„Und trotz dieser Automatisierungen sind wir jedes Jahr mehr Mitarbeiter“, betonte Krenz sichtlich erfreut. Mensch und Maschine konkurrieren bei Stauff demnach nicht um die Arbeitsplätze. „Ich glaube eher, dass durch die Weiterentwicklungen in Zukunft neue Berufsbilder entstehen“, sagte Ausbilder Gerd Friese.

„Wenn ein Schüler hier ist, der sicher ist, dass eine Ausbildung bei Stauff etwas für ihn wäre – für den machen wir es gleich konkret“, erläuterte Marcus Kretschmer am Stand des BKT. Diese Jugendlichen erhielten einen Zettel, auf dem sie persönlichen Daten, den Berufswunsch und das Unternehmen angeben konnten: Im Anschluss wollen ihnen Stauff (in diesem Fall) und das BKT jeweils einen Schnuppertag in Theorie und Praxis ermöglichen.

Dieses Vorgehen zeige auch, dass sich der Arbeitsmarkt an die veränderten Anforderungen anpasse. Man bemühe sich um schnelle und unbürokratische Wege, die zur Lebenswirklichkeit der Schüler passen. Bei Stauff könne man sich heute zum Beispiel auch per WhatsApp bewerben, so Niclas von Seidlitz. Das BKT setze digitale Möglichkeiten ebenfalls verstärkt ein, sagte Marcus Kretschmer.