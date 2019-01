Übernahme: Vossloh schließt Geschäft mit der Strabag ab

+ © Griese Der Vossloh-Konzern hat seinen Stammsitz in Werdohl. © Griese

Werdohl - Der Bahninfrastrukturkonzern Vossloh mit Stammsitz in Werdohl hat die am 5. November bekannt gegebene Übernahme des Schienenfräsgeschäfts von der Strabag Rail GmbH erfolgreich vollzogen. Das teilte das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag mit.