Übergewicht: Werdohler Kinderarzt schlägt Alarm

Bei vielen Kindern zeigt die Waage deutlich zu viel an. Das könne nicht nur der körperlichen, sondern auch der seelischen Gesundheit schaden, erklärt der Werdohler Kinderarzt Dr. Zatih Altay.

Werdohl - „Wir haben wirklich große Probleme mit übergewichtigen Kindern und Jugendlichen“, sagt der Werdohler Kinderarzt Dr. Zati Altay – und schlägt Alarm.

Seit knapp 30 Jahren sei er inzwischen als Kinderarzt in Werdohl tätig, berichtet der Mediziner und stellt fest: „Aber was ich in den vergangenen sechs Jahren erlebe ist immens auffällig.“ Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung J1, die im Alter zwischen 12 und 14 Jahren durchgeführt werden sollte, würden unter anderem die Cholesterin- und Blutfett-Werte kontrolliert, erklärt der Kinderarzt. Er stellt fest: „Die Ergebnisse von 86 Prozent aller untersuchten Kinder sind dabei auffällig.“

86 Prozent der Kinder sind auffällig

Zunächst habe er vermutet, dass die Laborwerte möglicherweise nicht stimmen. „Deshalb habe ich zahlreiche Werte noch einmal kontrollieren lassen. Leider musste ich dabei festellen, dass es sich nicht um Fehler handelt. Die Werte vieler Kinder sind tatsächlich so schlecht“, berichtet Dr. Altay.

Er führt die steigende Anzahl übergewichtiger Kinder und Jugendlicher unter anderem auf zunehmende Bewegungsarmut zurück, die auch damit zusammenhänge, dass junge Menschen immer mehr Zeit ins Smartphone oder PC-Spiele investieren würden: „Als Kinderarzt stellt man bei seinen Patienten oftmals gewaltige Defizite fest – im seelischen und im körperlichen Bereich.“

Egal, ob die Waage schon einen erhöhten Wert anzeigt oder noch alles im grünen Bereich ist; der Mediziner empfiehlt allen Eltern, ihre Kinder auf jeden Fall für Sport zu begeistern. Auch eine gesunde Ernährung ist aus der Sicht des Kinderarztes Grundlage für eine positive Entwicklung. „Kinder lieben Fastfood und Zucker. Aber man muss wirklich aufpassen, und wissen, dass auch Mehl und Stärke Dickmacher sind.“

Kinder lieben Zucker und Fastfood

Auch aus diesem Grund träumen viele Eltern davon, dass ihr Kind eins Tages fordert „Her mit dem Gemüse, Mama!“. Doch selbst, wenn der Titel des gleichnamigen Buches nicht gleich Realität wird – die Rezepte eignen sich zum Ausprobieren, weiß Büchereimitarbeiterin Petra Polo. „Wir haben schon vor zwei Jahren eine Eltern-Kind-Bibliothek eingerichtet, die mittlerweile immer mehr genutzt wird“, erzählt Polo. Sie rät Eltern, deren Kinder gesundheitliche Probleme haben, auf jeden Fall einen Blick in die Regale zu werfen. „Dort finden sie unter anderem Bücher mit wichtigen Tipps zur gesunden Ernährung.“

+ Büchereimitarbeiterin Petra Polo rät Eltern, deren Kinder übergewichtig sind, auf jeden Fall zu einem Blick in die Regale der Eltern-Kind-Bibliothek. © Witt

Auch Titel, die dabei helfen können, dem Nachwuchs Spaß an der Bewegung zu vermitteln, warten auf die Büchereinutzer. „Ich empfehle zum Beispiel ,Fit mit Kids – Bewegungsspaß für die ganze Familie’, sagt Petra Polo. Und aus eigener Erfahrung weiß sie: „Am besten ist es natürlich, wenn die Eltern Vorbilder in Sachen Ernährung und Bewegung sind.“

Viele Tipps für Eltern übergewichtiger Kinder gibt es im Internet auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (www.bzga-kinderuebergewicht.de) und auf der auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter (www.aga.adipositas-gesellschaft.de).