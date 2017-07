Lose Platten am Turm von St. Michael

+ © Grobel Der Schaden am Turm von St. Michael ist nicht so dramatisch, weil aber die lose Platte herabfallen könnten, musste das Umfeld des Turms gesperrt werden. © Grobel

Werdohl - Neben dem Pfarrhaus St. Michael, das momentan in ein Franziskaner-Kloster umgebaut wird, gibt es noch eine weitere, allerdings ungeplante Baustelle in der Gemeinde: Am Kirchturm haben sich Steinplatten gelöst.