Trotz Coronavirus: Tag der Rettungskräfte soll stattfinden

Werdohler bleiben entspannt

Die Werdohler Rettungskräfte laden für den 29. März zu ihrem alljährlichen Aktionstag in die Innenstadt ein.

Werdohl – Die Stadt Neuenrade hat ihr Gertrüdchen-Volksfest abgesagt, in Iserlohn fallen in den kommenden Wochen ebenfalls alle städtischen Veranstaltungen aus. Grund ist das Coronavirus. In Werdohl dagegen bleiben die Verantwortlichen vorerst ruhig.