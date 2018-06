Werkstattfest mit vielfältigem Programm

Das Fest der Märkischen Werkstätten am Kettling war wieder einmal bestens besucht.

Werdohl - Rocky ist verfressen, nicklig und gerissen. Der ein oder andere Zuschauer merkt aber auch, dass Rocky nur ein Stofftier ist. Doch selbst die haben ihren Spaß mit dem Clown von Pichel Events aus Warendorf und seinem kuschligen Gefährten.

Das Sommerfest der Märkischen Werkstätten am Sonntag am Kettling war wieder einmal bestens besucht. Der Produktions-Bereichsleiter Frank Stahlhacke führte Besucher durch die Werkstatt. Draußen spielte die Band Blue Truth mit Sängerin Viviane Heyn. An rund 20 Ständen stöberten die Festgäste nach Schnäppchen. Dazu gab es Salate, Bratwürstchen, Pommes, Kaltgetränke, Kuchen, Kaffee und Cocktails.

Stahlhacke verriet: „Wir haben die Produktionshalle umgebaut und die Fassaden neu angestrichen. Jetzt sanieren wir noch die Verwaltungsräume. In anderthalb, zwei Monaten werden wir auch damit fertig sein.“ Er schloss dem einen Dank „an die Firmen Cici, Kracht, Schaeffler und Schlotmann, die uns bei diesem Werkstattfest kräftig unterstützen“, an.

Vor dem Gelände der Märkischen Werkstätten zogen zahlreiche – teils auch ältere – Fahrzeugen mit zwei oder vier Rädern die Blicke auf sich. Rund 25 Gespanne fuhren mehrmals an diesem Tag mit der Initiative Gemeinsam leben zwischen Werdohl und Plettenberg. An der Tour nahmen auch die Bürgermeister der beiden Städte – Silvia Voßloh und Ulrich Schulte – teil.