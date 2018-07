Trockenheit lässt Lennepegel sinken

Werdohl - Die anhaltende Trockenheit macht nicht nur den heimischen Landwirten zu schaffen, die schon jetzt Ernteausfälle in Kauf nehmen müssen. Auch der Lennepegel sinkt stetig. Das macht sich unter anderem im Westpark und an der Soppe bemerkbar.

„Die Menge, die am vergangenen Donnerstag an Regen herunterkommen ist, müsste für einen Zeitraum von drei Wochen fallen, nicht in nur drei Stunden“, sagt Peter Erwig von der Abteilung Bauen und Immobilienmanagement der Stadt Werdohl.

Der Wasserspielplatz im Westpark verdient seinen Namen momentan nicht mehr. Nur noch Pfützen sind auf den Gelände zu finden. „Wir entnehmen der Lenne normalerweise 100 Liter pro Sekunde für den Westpark. Aber das setzt natürlich voraus, dass überhaupt eine gewisse Menge Wasser vorhanden ist“, sagt Erwig. Führt der Fluss zu wenig Wasser, ist das Planschvergnügen im Westpark vorläufig vorbei.

Bleiben die Regenfälle auch weiterhin aus, könnte die Soppe, in der sich mittlerweile wieder viele Fischarten angesiedelt haben, komplett trocken fallen. „Auch das können wir dann leider nicht verhindern“, stell Peter Erwig fest.