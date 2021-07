Treue wird für Mieter jetzt belohnt

Besonderes Programm

Die Grand City Property (GCP), in Werdohl nach der Wohnungsgesellschaft Werdohl (Woge) die zweitgrößte Wohnungsgesellschaft, hat jetzt als erster deutscher Vermieter ein Treueprogramm gestartet.

Alle teilnehmenden Mieter können Treuepunkte sammeln, die sie dann in Guthaben auf ihrem Mieterkonto einlösen können.

„Wir wollen, dass unsere Mieter sich langfristig bei uns wohlfühlen. Deshalb machen wir uns stark für eine hohe Wohnqualität und zuverlässigen Mieterservice, und wir belohnen die Treue unserer Mieter“, sagt Katrin Petersen, Leiterin Kommunikation und Marketing bei GCP. Das GCP Treueprogramm sei für Mieter in dieser Form einzigartig.

Los geht es mit der Vertragsunterschrift

Als Teilnehmer im GCP-Treueprogramm können Mieter für verschiedene Aktionen und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Mietverhältnis Treuepunkte sammeln. Das Punktesammeln beginnt bereits bei Abschluss eines neuen Mietvertrags. Zudem gibt es Treuepunkte unter anderem für regelmäßige pünktliche und vollständige Zahlung der Miete, jedes abgeschlossene Mietjahr, die Teilnahme an Mieter-Aktionen und für den Nachweis eines abgeschlossenen und aktiven Ökostromvertrags.

Gesammelte Treuepunkte können in Guthaben auf dem Mieterkonto umgewandelt werden. Demnächst soll auch der Eintausch in Prämien von Drittanbietern in Form von Warenwertgutscheinen möglich sein. Abrufbar ist das Treueprogramm über die GCP-App.

Gerüchte um Verkauf mit Nachdruck dementiert

Zuletzt hatte es im Juli Gerüchte gegeben, die Grand City Property wolle ihre Wohneinheiten verkaufen. Auf Anfrage der Redaktion dementierte das Unternehmen dies allerdings mit Nachdruck. GCP hatte 2013 rund 540 Wohnungen von der Deutschen Annington übernommen, wenig später auch die Wohnungen der Altenaer Baugesellschaft in Werdohl. Nach anfänglich gehäuften Beschwerden über den Umgang mit Mietern hat GCP ihr Image erheblich verbessert. Viele Häuser haben Anstriche erhalten, die Wohnungen sind renoviert. 2020 stiftete GCP ein Spielgerät für die Kita Arche Noah.