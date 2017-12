Trassenpflege durch Amprion im Bereich Werdohl

Werdohl - Auch in diesem Jahr sind wieder Bäume und Sträucher zu nahe an Hochspannungsfreileitungen des Übertragungsnetzbetreibers Amprion herangewachsen.

„Die erforderliche Trassenpflege an den Leitungen beginnt in diesen Tagen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Februar. Mit den zuständigen Behörden sind diese regelmäßigen Pflegearbeiten abgestimmt“, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Grundsätzlich nehme Amprion häufigere, aber weniger intensive ökologische Einschnitte vor, bei denen langsam wachsende Baumarten gegenüber schnellwüchsigen gefördert würden. „Gleichzeitig beugen wir mit der Ausholzung Stromausfällen und der Gefährdung von Mensch und Tier vor. Umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste verursachen häufig Störungen. Aber auch Bäume, die in die Leitungen hineinwachsen, können zu Versorgungsunterbrechungen führen“, heißt es in der Mitteilung von Amprion weiterhin.

Falls erforderlich, bittet der Übertragungsnetzbetreiber die betroffenen Grundstückseigentümer und Anlieger, den Mitarbeitern des beauftragten Unternehmens, die sich ausweisen könnten, den Zutritt zu den betroffenen Grundstücksteilen zu ermöglichen.