Tolle Aufführung zum Jubiläum 50+1: Kinder sind die Stars in der Manege

Von: Michael Koll

Bunt verkleidet zeigten sich die Kinder bei der Jubiläumsfeier. © Michael Koll

„Dieser Kindergarten ist mehr als bloß eine Stätte, an der die Mädchen und Jungen abgegeben und verwahrt werden“, rief Melanie Sprenger zu Beginn des Sommerfestes der Awo-Kita Sonnenschein in Pungelscheid.

Werdohl – Dieses Mal wurde dort nicht nur das schöne Wetter gefeiert, es stand – mit einem Jahr Verzug – auch eine besondere Geburtstagsfeier an: Die Einrichtung an der Meilerstraße beging ihren „50+1“ Jahrestag seit Gründung. Und so erläuterte Kita-Leiterin Sprenger: „Wir nehmen die Kinder morgens individuell mit ihren jeweiligen Gefühlen an und auf – mal mit Ärger, mal mit Freude und manchmal auch mit etwas Wut.“

Gewichtestemmen mit Luftballons gehörte zur Vorführung... © Michael Koll

An diesem Samstag allerdings waren alle guter Dinge. Die Kinder hatten eine bunte Zirkus-Show vorbereitet, die sich nicht nur die Mamas und Papas anschauten. Auch Ex-Leiter Lothar Freerksema stattete seiner alten Wirkungsstätte einen Besuch ab. Neben Bürgermeister Andrea Späinghaus (SPD) war auch Awo-Bereichsleiterin Nicole Neises-Weiler gekommen.

Sie hatte Geschenke für die Kinder mitgebracht, die allerdings zunächst keine Beachtung fanden, stand für die Mädchen und Jungen doch zu Beginn des Sommerfestes erst einmal ihr großer Auftritt in der Zirkusmanege an. Und dazu gehörte auch ein wenig Lampenfieber. Danach waren Geschenke und Leckereien allseits willkommen.

...ebenso wie eine Zaubershow. © Michael Koll