Tipps für den Sonntagsspaziergang: Neue Serie "Wandern in Werdohl"

+ © Griese Schon einen Kilometer nach dem Start in Lengelsen eröffnet sich eine schöne Aussicht auf Ütterlingsen. Links ist ganz weit hinten auch das Hochhaus auf der Königsburg zu erkennen. © Griese

Werdohl - Wandern liegt im Trend, deshalb stellen wir in einer Serie Wanderungen in und um Werdohl vor, die man innerhalb von anderthalb bis drei Stunden bewältigen kann. In Folge eins die 5,5 Kilometer lange Strecke "An- und Aussichten bei Lengelsen und Harlingsen".