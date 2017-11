Tierschutzverein fordert Kastrationspflicht für Katzen

+ © Ludwig Bürgermeisterin Silvia Voßloh (dritte von links) und Mike Kernig von der Sparkasse übergaben einen Spendenscheck über 1500 Euro an den Tierschutzverein. © Ludwig

Werdohl - Für den Tierschutzverein Werdohl-Neuenrade gab es am Mittwoch einen Grund zur Freude: Mike Kernig, Vorstandsmitglied der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis, übergab gemeinsam mit Bürgermeisterin Silvia Voßloh an der Auffangstation an der Gildestraße eine Spende in Höhe von 1500 Euro.