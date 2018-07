Neufundländer-Dame taucht in der Lenne ab

Werdohl - Begeistert stürzt sich die Neufundländerhündin am Wintersohl während eines Spaziergangs in die Lenne. Doch aus eigener Kraft kommt sie nicht mehr aus dem Wasser; immer wieder scheitert die Hündin an der steilen Böschung: Das war gestern Morgen ein Fall für die Feuerwehr.

„Normalerweise ist es kein Problem, wenn sie schwimmen geht. Diese Rasse ist wasserverrückt“, erzählt die Werdohlerin, die regelmäßig mit mehreren Hunden am Flussufer unterwegs ist. Doch dieses Mal ist es anders.

Verzweifelt versucht die Frau den „sanften Riesen“ – so werden die eindrucksvollen Neufundländer charakterisiert – an einer flachen Stelle aus dem Wasser zu locken, doch vergeblich. Und an dem steilen Böschungsstück rutscht die Hündin bei jedem Anlauf in die Lenne zurück.

Die Feuerwehr muss helfen

Nachdem sie schon eine ganze Weile im kalten Fluss ausharren musste, fasst die Werdohlerin den Entschluss, die Feuerwehr um Hilfe zu bitten. Sie trägt kein Handy bei sich, und beeilt sich, zum Getränkemarkt am Wintersohl zu kommen. Von dort aus verständigt eine hilfsbereite Mitarbeiterin die Wehr.

Zwölf Einsatzkräfte des Löschzuges Kleinhammer und der Löschgruppe Brüninghaus rücken aus. Vom Wendehammer im Wintersohl müssen sie noch ein ganzes Stück am Flussufer zu Fuß zurücklegen, bis sie die Stelle erreichen, an der die Hündin ins Wasser gesprungen ist. Doch der Neufundländer ist verschwunden. Auch das Absuchen des Uferbereichs in der näheren Umgebung bleibt erfolglos.

Schließlich teilt Zugführer Klaus Sbresny Suchtrupps ein, die sich prompt an die Arbeit machen. Natürlich beteiligt sich daran auch die Werdohlerin, die sich inzwischen sehr um den wasserverrückten Hund sorgt.

Entwarnung nach 15 Minuten

Nach etwa 15 Minuten kann Unterbrandmeister Yannik Müller Entwarnung geben: Er hat die schwarze Hundedame an der Feldstraße vor dem Wohnhaus seiner Besitzerin entdeckt. Dorthin ist die Hündin gelaufen, nachdem sie sich doch noch aus eigener Kraft aus der Lenne hat befreien können. Pitschnass, aber sichtlich gut gelaunt freut sich der gutmütige Riese über die Streicheleinheiten des Feuerwehrmanns.

„Das sind die schönsten Einsätze. Wenn alles gut endet“, kommentiert der stellvertretende Löschzugführer Markus Jacoby das Geschehen. Natürlich ist auch Sbresny froh, dass die Wehr nach einer guten Stunde den Einsatz erfolgreich beenden kann.

Zweiter Fall innerhalb kurzer Zeit

„Das ist für uns innerhalb von kurzer Zeit bereits der zweite Fall dieser Art“, erzählt der Löschzugführer: Bereits am Samstag war der Löschzug Kleinhammer zu einer Tierrettung ausgerückt – und auch an diesem Tag mussten die ehrenamtlichen Helfer keine Rettungsaktion starten.

„Ein Spaziergänger hatte ein Rehkitz entdeckt, das in einen Feuerwehrlöschteich Im Siepen gefallen war. Wahrscheinlich wollte es dort trinken“, berichtet Sbresny. Doch als die Retter am Einsatzort ankamen, war es dem Wildtier bereits gelungen, sich aus eigener Kraft aus dem Wasser zu befreien.