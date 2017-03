„The Voice“-Kandidat Carl Ellis gibt Konzert im Culo del Mondo

Carl Ellis, bekannt als Kandidat bei der Fernseh-Casting-Show „The Voice of Germany“ und durch seine Rolle im Musical Starlight Express, tritt am 8. April im kleinen Rahmen im Werdohler Restaurant Culo del Mondo auf.

Werdohl - Carl Ellis, bekannt als Musical-Star – unter anderem bei Starlight Express – und Kandidat der Fernseh-Castingshow „The Voice of Germany“, wird am Samstag, 8. April, ab 19 Uhr ein exklusives Konzert im kleinen Rahmen im Werdohler Restaurant Culo del Mondo geben.

Über einen persönlichen Kontakt sei dieser eher kleine Auftritt im Rahmen seiner europaweiten Grateful-Tour zustande gekommen: „Ich habe Carl Ellis vor einiger Zeit live in der Humboldt-Villa in Lüdenscheid gehört“, sagt Andrea Cambiolo, Inhaberin des Culo del Mondo.

„Ich wusste da noch gar nicht, wer er eigentlich ist – war aber gleich begeistert von seinem tollen Auftritt.“ Unmittelbar nach diesem habe sie Ellis einfach angesprochen: „Ich dachte, dass er unbedingt auch mal bei uns auftreten muss und habe ihm das so gesagt“, sagt Cambiolo.

Auf Anhieb hätten sie sich gut verstanden „und mittlerweile sind wir sogar sowas wie Freunde geworden.“ Cambiolo freue sich auf den sehr persönlichen Auftritt in ihrem Restaurant: „Wir haben nur etwa 100 Karten – einige sind schon weg, man sollte also schnell sein“, sagt die Inhaberin.

Mit Musik-Größen auf der Bühne

Carl Ellis trete vor allem in Kirchen und Gemeinden auf, berichtet das Online-Portal Promikon auf seiner Webseite. Auf diese Weise könne er über seinen Glauben singen und diesen, sowie seine Lebenserfahrungen, an das Publikum weitergeben.

Der gebürtige Londoner habe mit 23 Jahren ein Studium für Darstellende Kunst mit Musik und Tanz begonnen, berichtet das Online-Portal weiter. Danach habe er seine Laufbahn in Londons West End gestartet und bereits mit einigen Größen der Musikszene auf der Bühne gestanden: Unter anderem als Background-Sänger von Deep Purple sowie mit Pop-Rock-Sängerin Shakira.

Fünf Jahre lang habe Ellis die Rolle der „Dampflok Papa“ im Musical Starlight Express gespielt. Besondere Aufmerksamkeit wurde ihm durch die 5. Staffel der Fernseh-Show „The Voice of Germany“ im Jahr 2015 zuteil, bei der Ellis als Kandidat antrat.

Vorverkauf ab sofort

Carl Ellis wird am 8. April ab 19 Uhr im Culo del Mondo, Rentrop 3, in Werdohl auftreten. Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 15 Euro pro Person direkt im Culo del Mondo und im Copy Shop am Rathausplatz in Lüdenscheid erhältlich. Reservierungen im Restaurant seien erwünscht und für diesen Tag ab 17 Uhr möglich.

Weitere Informationen und Reservierungen im Culo del Mondo unter Tel.: 0 23 92/8 05 27 75.