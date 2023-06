Teure Festivals: Nicht die Künstler treiben die Preise

Nicht nur beim Repke-Rock:

+ © Daniel Reinhardt/dpa Tickets für das Wacken Open Air Festival in Schleswig-Holstein sind über die örtlichen Ticketagenturen gar nicht zu beziehen. Das größte Heavy-Metal-Festival der Welt ist ein Selbstläufer und die Veranstalter setzen auf Selbstvertrieb. © Daniel Reinhardt/dpa

Detlef und Birgit Hurst und Joachim Hoffmann mussten erhöhen. Das Ticket für das Repke-Rock-Festival wird in diesem Jahr 22 statt 15 Euro kosten: „Dafür bieten wir auch zwei Bands mehr. Die Kostenexplosion haben wir nicht über den erhöhten Ticketpreis aufgefangen, sondern weil wir deutlich mehr an Sponsoren angefragt haben.“

Werdohl – Dem aktuellen Statement von Stephan Benn vom Kulturverband Liveinitiative NRW kann sich Detlef Hurst als Gastgeber des Repke Rock anschließen. Der Verband erklärte die aktuell explodierenden Konzertticketpreise unter anderem mit höheren Löhnen für Techniker, Sicherheitsdienst und Gastronomiepersonal. Bernd Schweinar vom Verband für Popkultur in Bayern ergänzt um steigende Kosten für Energie und Technik sowie höhere Gagen.

„Wir haben das Glück, dass wir an zwei Punkten sparen können“, erklärt Detlef Hurst: „Die Schankgenehmigung haben wir über unsere Gaststätte und weil wir ein kleines Festival veranstalten, müssen wir kein Sicherheitspersonal und auch keine Sanitäts- und Brandwache stellen. Alle anderen Posten sind nicht verhandelbar und die sind teuer.“

Hurst nennt als erstes Bühnentechnik und Licht: „Wir müssen zwei Starkstromkabel für die Sound- und Lichtanlage verlegen lassen, sonst fliegt uns unser Konzert am 5. August um die Ohren. Das sind Anlagen, die auch ordentlich Strom verbrauchen.“ Hinzu kommen Bühne, Gema-Gebühren, Werbungskosten und Toilettenpersonal. „Das sind alles Posten, die teurer geworden sind. Ohne ehrenamtliche Helfer bräuchten wir selbst ein kleines Ein-Tages-Festival wie unseres gar nicht zu organisieren“, berichtet Hurst. Das Team wurde von 28 auf 35 Leute aufgestockt. Die Eintrittskarten kosten jetzt mehr, aber dafür wird im Vergleich zum Vorjahr auch mehr geboten. „Gagen sind nicht der große Batzen“, berichtet Hurst. „Es sind lokale Gruppen, die uns wohlgesonnen sind und die Tasche nicht weit aufmachen. Es ist das Drumherum, das Ticketpreise heute so teuer macht.“ Und das lässt sich auch auf die großen Festivals umrechnen. 25 bis 30 Prozent mehr als im Vorjahr sind durchschnittlich mehr zu zahlen, wenn jemand ein großes Musikfestival ansteuern möchte in diesem Sommer.

+ Lutz Hoffmann kann im Werdohler Reiseclub auf ein eingeschränktes Kontingent an Festival-Tickets zugreifen. Sein Unternehmen ist über Tui Eventim-Vertragspartner. © Hornemann

„An die ganz Großen kommen wir aber kaum dran“, erklärt Lutz Hoffmann, der im Werdohler Reiseclub auch Tickets verkauft. „Wir sind über unseren Vertragspartner Tui auch ein Vertragspartner von Eventim“, erklärt Hoffmann. Die Kontingente, auf die er über diese Kooperation zurückgreifen kann, sind eingeschränkt. „Klar bekommt man bei uns auch ein Helene-Fischer-Ticket. Aber ich kann den Kunden nicht garantieren, dass ich es für die erwünschte Stadt bekomme. Wir haben nicht auf alles Zugriff. Und große Festivals geben ihre Kontingente oft gar nicht an Eventim ab. Das sind Selbstläufer, die brauchen so eine Börse kaum“, berichtet er. Lohnen kann sich die Nachfrage beim Ticket-Händler vor Ort trotzdem: „Was wir verkaufen, drucken wir dem Kunden sofort aus“, so Hoffmann. Die von Kunden viel kritisierten hohen Versandkosten können eingespart werden. Und wenn Lutz Hoffman dran kommt, kann er zum Beispiel für eine größere Fangruppe auch komfortable Angebote machen: „Wir können 20 Robbie Williams-Fans bequem per Bus zur Veranstaltungsstätte shutteln und dafür sorgen, dass sie alle beieinander sitzen und einen schönen entspannten Abend haben.“

Der Konzert-Ticketverkauf in Werdohl sei aber ein Nischengeschäft, betont Hoffmann. „Bei uns gehen Musicals. Das sind Karten, die immer noch gerne übers Reisebüro gebucht werden, und dafür lohnt sich auch die Tui-Vertragspartnerschaft mit Eventim“, ergänzt der Werdohler Unternehmer. Ursprünglich wollte er mal eine vollwertige Eventim-Agentur mit ins Reisebüro integrieren. „Davon habe ich wegen der hohen Gebühren aber abgesehen.“ Denn von den ohnehin teuren Tickets will der Marktführer in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment natürlich auch eine ordentliche Summe abgreifen. „Da ist unser jetziges Geschäftsmodell deutlich wirtschaftlicher.“