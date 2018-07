Höhenweg: Moderner Blitzer schießt fleißig teure Fotos

Noch steht der „Enforcement Trailer“ am Höhenweg. Am Dienstag ist das Gerät gewartet worden.

Werdohl - Mitte des vergangenen Monats ist der neue Hightech-Blitzer am Höhenweg aufgestellt worden. Und inzwischen haben schon viele Autofahrer Post und ein „Erinnerungsfoto“ vom Märkischen Kreis erhalten.

Am Dienstag waren Mitarbeiter der Wiesbadener Firma Vitronic im Einsatz, um Wartungsarbeiten an dem circa 120.000 Euro teuren „Enforcement Trailer“ durchzuführen, den der Kreis zunächst für ein Jahr von dem Unternehmen gemietet hat.

Wann die mobile Anlage ihren Platz wechselt, konnte Hendrik Klein, der Pressesprecher des Märkischen Kreises, am Dienstag nicht genau sagen. Fest stehe, dass der hochmoderne Blitzer auch noch an einer anderen Stelle des Werdohler Stadtgebiets zum Einsatz kommen soll – und zwar an der Bundesstraße 236 in Dresel.

Der alte Starenkasten am Abzweig Neuenhaus soll nicht demontiert werden, erklärte Klein. Denn die Erfahrung zeige, dass viele Autofahrer automatisch langsam fahren würden, wenn sie eine solches Gerät bemerken. „Und zwar unabhängig davon, ob aktuell eine Kamera installiert ist oder nicht“, erklärt Klein.

Und da es dem Kreis um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gehe, solle der Starenkasten dort stehen bleiben. An einigen Stellen habe der Kreis die alten Geräte inzwischen durch die neuen, schlanken Säulen ersetzt, die mit einem Laser-Mess-System ausgerüstet sind – beispielsweise am Bahnübergang in Plettenberg-Ohle.

Ob und wann am Höhenweg eine Säule aufgestellt wird, sei noch nicht entschieden.