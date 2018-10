Mit Tempo 169 durch Dresel: Raser auf der B236 erwischt

Werdohl - Die Polizei hat auf der B236 zwischen Altena und Werdohl einen üblen Raser erwischt. Der 21-Jährige war in Dresel mit unfassbaren 169 km/h unterwegs. Tempo 70 ist hier erlaubt. Jetzt hat der Mann ein großes Problem.

Der Raser ging der Polizei am Dienstagmorgen um 6.24 Uhr auf der B236 in Dresel in die Radarfalle. Der 21-Jährige aus Nachrodt-Wiblingwerde, der von Werdohl in Richtung Altena fuhr, wurde in seinem leistungsstarken Mercedes AMG mit Tempo 169 gemessen. Erlaubt war 70. Die Polizei spricht in einer Mitteilung von einem "außergewöhnlichem Ereignis".

Der Mann wird einen solchen Geschwindigkeitsrausch vorerst nur noch als Beifahrer erleben. Ihn erwartet ein dreimonatiges Fahrverbot. Dazu kommen 600 Euro Geldbuße und zwei Punkte in Flensburg.

Bei der Messörtlichkeit handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen sogenannten identifizierten Unfallbrennpunkt.