Taxifahrer rast über die B229 - im Bereich Werdohl-Bärenstein trifft ihn der "Blitz"

So schnell war er unterwegs - diese Konsequenzen blühen dem Temposünder

+ © dpa © dpa

Werdohl - Und plötzlich traf ihn der "Blitz" - nicht der aus heiterem Himmel, sondern der aus einem zivilen Radar-Messwagen am Straßenrand! Ein Taxifahrer dürfte dieses "Erlebnis" noch sehr lange in unliebsamer Erinnerung behalten. Am Mittwoch raste er mit seinem Taxi in eine Radarfalle der Polizei auf der B229 im Bereich Werdohl-Bärenstein. So schnell war er unterwegs - so gravierende Konsequenzen blühen dem Temposünder jetzt!