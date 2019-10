Der „Tasmanische Teufel“ spielt im Alt Werdohl

+ © Kellermann-Michels Rob Tognoni (rechts) kommt mit seiner Band ins Alt Werdohl. © Kellermann-Michels

Werdohl - Der „Tasmanische Teufel“ Rob Tognoni kommt am Freitag, 11. Oktober, mit seiner Band zum alljährlichen Gastspiel in die Musikkneipe Alt Werdohl an der Freiheitstraße.