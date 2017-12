„Tante Jo“ spendet an „Die Muschel“

Werdohl - Mit einem Betrag von 600 Euro hat Johanna Trautmann-Stuberg, die in Kleinhammer das Geschäft „Tante Jo – Der Laden mit Herz“ führt, die Lüdenscheider Trauergruppe „Die Muschel unterstützt“.

Zusammengekommen ist das Geld in der Adventszeit, indem die Geschäftsfrau in ihrem Laden frische Waffeln gegen eine Spende abgegeben hat. „Viele sind aufgrund des Berichts im Süderländer Volksfreund gekommen, aber es hat sch auch herumgesprochen“, sagte sie über die Resonanz auf diese Aktion. Und schließlich hat Johanna Trautmann-Stuberg die Summe noch ein wenig aufgegrundet.

Die Spende floss an die Gruppe der Johanniter in Südwestfalen, die von Lüdenscheid aus trauernde Kinder, Jugendliche und ihre Angehörigen unterstützt. „Mir ist wichtig, dass ich weiß, wo das Geld landet und was damit gemacht“, sagte „Tante Jo“ über ihre Beweggründe, sich ausgerechnet für diese Hilfsorganisation einzusetzen.

Der Verwendungszweck, den Kathrin Schumacher von der „Muschel“ bei der Spendenübergabe in Kleinhammer ankündigte, gefiel der Werdohlerin. Das Geld soll verwendet werden, um eine Kanu-Tour zu finanzieren. „Die Muschel“ bietet ihre Hilfe grundsätzlich beitragsfrei an, damit es sich auch und gerade finanziell schwache Familien leisten können, sie in Anspruch zu nehmen.