Tankstellenrechnung geprellt: Werdohler muss Geldstrafe zahlen

+ © dpa Das Gericht verurteilte die beiden Betrüger zu Geldstrafen. © dpa

Werdohl - Beim Bezahlen kann immer mal was schief laufen: So scheiterte ein 37-jähriger Werdohler am 6. Oktober 2016 bei dem Versuch, eine Tankrechnung zu bezahlen, nachdem sein Begleiter getankt hatte.