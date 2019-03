"Wir von hier": Gewinnen Sie bei der großen SV-Aufkleber-Aktion

Werdohl/Neuenrade/Balve - Kennen Sie den Busenhof, die Stummel oder Mailinde? Sie wissen, dass der Begriff Riesei nichts mit Ostern zu tun hat und dass die Motte nicht nur ein Nachtfalter ist? Dann sind Sie einer von hier – und bestens geeignet, um an der großen SV-Aufkleber-Aktion teilzunehmen, die am Samstag startet.

„Wir von hier“ lautet das Motto der Aktion, die wir in diesen Tagen starten. Die Teilnahme ist ganz einfach – und lohnt sich. Die Täler an Lenne, Verse und Hönne sind Heimat – ob für Zugereiste oder Zugewanderte, für „Poalbürger“ oder Pendler: Sie haben viel zu bieten und liefern viele Geschichten und Geschichtchen, die der Süderländer Volksfreund tagtäglich für seine Leser aufbereitet.

Denn auch wir sind von hier! Mithilfe eines Aufklebers, der der Ausgabe am Samstag, 2. März, beiliegt, können sich nun aber auch unsere Leser zu ihrer Heimat in den drei Städten Werdohl, Neuenrade und Balve und ihren kleinen und großen Stadtteilen und Dörfern bekennen und damit wertvolle Preise gewinnen.

Sichern Sie sich Ihre Gewinnchance:

Und so machen Sie mit: Den Aufkleber „Wir von hier“ gut sichtbar aufs Auto, Moped oder ein anderes Fahrzeug mit eigenem Kennzeichen kleben. Und hoffen, dass ein Mitarbeiter des SV das Fahrzeug mitsamt Aufkleber sieht: Er oder sie notiert dann das Kennzeichen.

Täglich in die Zeitung schauen: Bis zum 31. März veröffentlicht der Süderländer Volksfreund täglich ein Kennzeichen. Der Halter des dazugehörigen Fahrzeugs hat gewonnen und kann sich einen 50-Euro-Tankgutschein in der SV-Geschäftsstelle (Freiheitstraße 24 in Werdohl) abholen.

Hinweise zur Teilnahme:

Wichtig: Alle Teilnehmer an der Aktion erklären sich damit einverstanden, dass ihr Kfz-Kennzeichen veröffentlicht wird, wenn er oder sie gewonnen hat.

Unter allen Teilnehmern verlost der SV am Ende der Aktion noch weitere Preise: ein iPad, einen 150-Euro-Shell-Gutschein, einen 100-Euro-Ticket-Gutschein Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Ausnahme von Mitarbeitern der WA-Mediengruppe und deren Angehörige. Der Rechtsweg und eine Barauszahlung der Gewinne sind ausgeschlossen.