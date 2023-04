Für Körper und Geist: Werdohlerin bietet Kundalini Yoga an

Von: Carla Witt

Gundula Denkhaus freut sich über Verstärkung für das Rehasport-Physio-Vital-Team: Ab Mai unterrichtet die Werdohlerin Susanne Strübli Kundalini Yoga in Ütterlingsen. © witt

Abschalten, zur Ruhe kommen und mit einem anderen Blick auf die Dinge gestärkt in den Alltag zurückkehren – das möchte Susanne Strübli allen Interessierten ermöglichen: Die Werdohlerin verstärkt ab sofort das Team des Rehasportvereins Physio Vital, der von Gundula Denkhaus geleitet wird, und bietet ab Mai an der Ütterlingser Straße 40 Kundalini Yoga an.

Werdohl – Vor sieben Jahre habe sie diese Yoga-Form kennengelernt; und war begeistert. „Ich konnte beim Kundalini Yoga auf Anhieb so viel Ruhe finden wie noch nie zuvor“, blickt Susanne Strübli zurück. Sie besorgte sich Fachbücher, bildete sich weiter und entschloss sich 2021 dazu, selbst eine Ausbildung zur Kundalini-Yoga-Lehrerin zu absolvieren. Nachdem sie diese erfolgreich abgeschlossen hatte, darf sie sich Instructor nennen – und hat inzwischen bereits mit der zweiten Ausbildungsstufe für Lehrer begonnen.

Kundalini sei keine Yoga-Form, die auf Fitness abzielt. „Es ist für alle geeignet, unabhängig vom Alter und Fitnesslevel“, unterstreicht Susanne Strübli. Langfristig könne durch regelmäßiges Üben die körperliche und geistige Gesundheit verbessert werden. Kundalini Yoga sei sehr abwechslungsreich, beschreibt die Werdohlerin: „Ich verwende spezielle Atemtechniken, Meditation, Mantras und Körperhaltung, um den Teilnehmern dabei zu helfen, Energiezentren zu öffnen und Lebensenergie zu aktivieren. Auf die Bedürfnisse der jeweiligen Teilnehmer stelle ich mich dabei immer ein.“

Yoga-Lehrerin Susanne Strübli konnte von Anfang an viel Ruhe beim Kundalini Yoga finden. © Aylina Baudis Photography

Wer Kundalini Yoga ausprobieren möchte, hat dazu am 5. Mai Gelegenheit. An diesem Freitag bietet Susanne Strübli von 17 bis 18.30 Uhr eine kostenfreie Schnupperstunde an. Teilnehmer sollten bequeme Kleidung tragen und eine Decke oder ein großes Tuch mitbringen, um sich während der Ruhephasen zudecken zu können.

Für diejenigen, die sich dann für das Angebot entscheiden, geht es dann auch jeweils freitags um 17 Uhr weiter. „Das Angebot ist fortlaufend, nur dann können sich dauerhaft positive Effekte einstellen,“ sagt Susanne Strübli. Mit Blick auf die geplanten Kurszeiten zeigt sie sich flexibel. „Wenn besonders viele Interessenten mitmachen möchten oder Tag, beziehungsweise Uhrzeit bei vielen Teilnehmern einfach nicht passen, lässt sich sicher etwas machen.“

„Wir starten mit einem Angebotspreis“, erklären Susanne Strübli und Gundula Denkhaus: Wer sich am 5. Mai für die Teilnahme am Kundalini Yoga entscheidet, zahlt monatlich 49 Euro. In diesem Betrag ist die Mitgliedschaft im Rehasportverein Physio Vital Werdohl enthalten. Anmeldungen für die Schnupperstunde sind bis spätestens 4. Mai unter Tel. 01 60 /92 82 37 15 oder per E-Mail an info@rehasport-physio-vital.de möglich.