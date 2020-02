Sturm Sabine: So sieht es in Werdohl, Neuenrade und Balve aus

In Balve gibt es schon zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr, zum Beispiel an der Sauerlandstraße.

Werdohl, Neuenrade, Balve - Einsätze für die Feuerwehren in allen drei Städten. Das ist bisher passiert:

Update, 16.30 Uhr: Die Werdohler Feuerwehr rückt aus: In Höhe des Hofes Crone droht ein Baum auf den Höhenweg zu stürzen.

Update, 15.20 Uhr: Nach Absprache mit dem Kreisbrandmeister sollen um 16 Uhr Meldeköpfe in den jeweiligen Städten und Gemeinden eingerichtet werden: In Werdohl im Gerätehaus Stadtmitte, sowie in den Feuerwehrgerätehäusern Neuenrade und Balve. Die Wehren müssten sich auf einen schweren Sturm und eine lange Einsatzdauer einrichten, erklärt der Kreisbrandmeister. In Werdohl hat der Malteser-Hilfsdienst bereits seine Unterstützung angeboten.

Update, 15.05 Uhr: In Balve spitzt sich die Situation schon jetzt zu: Nach einem Einsatz in Mellen, wird der Wehr ein Hindernis auf den Schienen bei Binolen gemeldet und der nächste Einsatz in der Grübeck wird gemeldet.

Update, 13 Uhr: Die Werdohler Wehr hat bisher Glück: Zwei Mal wird sie wegen umgestürzter Bäume alarmiert, beide Male handelte es sich um einen Fehlalarm.

In Neuenrade muss die Wehr um 13.38 Uhr ausrücken, um einen dicken Ast wegzuräumen, der auf die StraßeRüterbruch gefallen ist.

In Balve ist die Lage schon jetzt nicht mehr so entspannt:

Nachdem gegen 12.30 Uhr in der Grübeck und in der Asbeck Bäume auf die Fahrbahn gestürzt sind, muss die K39 zwischen Eisborn und Asbeck komplett gesperrt werden. Die Beseitigung der Bäume sei derzeit zu gefährlich, heißt es.

Eine dicke Fichte stürzt auf die Sauerlandstraße in Balve. Das Hindernis kann schnell beseitigt werden.

Wir berichten hier in einem Sturm-News-Ticker über die Auswirkungen von Sturm Sabine in NRW.