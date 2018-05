Stürmischer 1. Mai: Schäden an Geschäften und umgestürzte Bäume

Werdohl - Es war nicht gerade ein laues Lüftchen, das in der Nacht auf den 1. Mai gleich zwei Mal die Feuerwehr auf den Plan rief.

Nach einer besonders stürmischen Böe mussten sich die Einsatzkräfte des Löschzuges Stadtmitte um 22.23 Uhr auf den Weg zur Rathausbrücke machen. Dort war ein Baum auf die Bundesstraße 229 gefallen.

Kurz darauf, um 23.04 Uhr, rückten die Mitglieder des Löschzuges Eveking aus: Im Versetal war ein weiterer Baum umgestürzt – und blockierte erneut die Bundesstraße 229. Auch dieses Mal sorgten die freiwilligen Helfer schnellstmöglich dafür, dass die Autofahrer ihre Fahrt fortsetzen konnten. Verletzt wurde zum Glück in beiden Fällen niemand.

Markise bricht in zwei Teile

Am Feiertag hatte sich das Wetter noch nicht beruhigt. Immer wieder fegten am 1. Mai teils heftige Böen durch die Stadt. In der Mittagszeit erwischte es die neue Markise des Blumengeschäftes Fromm am Brüninghaus-Platz: Obwohl das Schutzdach nicht ausgefahren gewesen sei, sei es in zwei Teile zerbrochen, berichtete Florist-Meister Carsten Fromm.

Wann der Schaden an der Beleuchtung des WK-Warenhauses – also quasi gegenüber – entstand, kann Geschäftsführer Peter Ebener nicht mit Bestimmtheit sagen: „Es könnte aber durchaus dieselbe Sturmböe gewesen sein, die auch den Schaden an der Markise des Blumenhauses angerichtet hat.“ Ein Teil des blauen Buchstabens „W“ wurde abgerissen und landete auf dem Dach des Gebäudes.