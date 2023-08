Stühlerücken im Rathaus: Überraschender Rückzug eines Abteilungsleiters

Von: Volker Griese

Teilen

Die Stadt Werdohl hat Geld vom Land erhalten. © Maximilian Birke

Bürgermeister Andreas Späinghaus will eine Abteilung der Werdohler Stadtverwaltung neu ordnen. Ein Aufgabenbereich wird abgetrennt, ein anderer bleibt unangetastet. Ein Abteilungsleiter bekommt neue Aufgaben, zwei neue werden noch gesucht.

Werdohl – Diese Nachricht aus dem Rathaus kommt einigermaßen überraschend: Thomas Schroeder (58) wird ab dem 1. September nicht mehr Leiter der Abteilung Bauen und Immobilienmanagement sein. Die Aufgaben des Diplom-Verwaltungswirts sollen auf zwei Abteilungen verteilt werden.

„Im gegenseitigen Einvernehmen“ hätten Thomas Schroeder und er entschieden, dass Schroeder ab dem 1. September nicht mehr als Abteilungsleiter zur Verfügung stehe, teilte Bürgermeister Andreas Späinghaus mit. Weiter heißt es wörtlich: „Die Entscheidung trägt den anstehenden Herausforderungen und Aufgaben der Abteilung unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Entwicklung der vergangenen zwei Jahre Rechnung.“ Die Formulierung lässt den Rückschluss zu, dass Schroeder gesundheitlich angeschlagen ist und ihm das gestiegene Arbeitsaufkommen und die Arbeitsverdichtung in seinem Aufgabenbereich zugesetzt haben.

Der in Essen geborene und in Altena aufgewachsene Thomas Schroeder war 1995 zur Stadtverwaltung gekommen, nachdem er zuvor bei der Stadt Altena gearbeitet hatte. In Werdohl hatte der Beamte zunächst die Leitung der Steuerabteilung, später der Abteilung Ordnung und Abgaben übernommen. Im Zuge des zweiten Verwaltungsumbaus in der Ära des Bürgermeister Jörg Bora war er zum 1. April 2009 zum Leiter der Abteilung Bauen und Immobilienmanagement bestellt worden, die damals noch dem von Bernd Mitschke geleiteten Fachbereich Bauen untergeordnet war. Schroeder wurde Mitschkes Stellvertreter – und mit Wirkung zum 1. Oktober 2015, nachdem Mitschke in den Ruhestand gegangen war, auch dessen Nachfolger.

Als Leiter des neu gebildeten Fachbereichs Bauen und Immobilienmanagement war Schroeders Hauptaufgabe fortan die Stadtentwicklung. Nachdem die damalige Bürgermeisterin Silvia Voßloh die damals drei Fachbereiche der Stadtverwaltung Anfang 2020 wieder aufgelöst und deren Aufgaben auf sechs Abteilungen verteilt hatte, wurde Schroeder Leiter der Abteilung 2.1 Bauen und Immobilienmanagement, allerdings ohne Verantwortung für die Bereiche Tiefbau und Baubetriebshof (Abteilung 2.2), deren Leitung nunmehr Martin Hempel übernahm.

Thomas Schroeder gibt zum 1. September die Leitung der Abteilung Bauen und Immobilienmanagement ab. © Griese

Die Aufgaben von Schroeders Abteilung würden im Rahmen einer organisatorischen Veränderung zukünftig zwei Abteilungen zugeordnet, teilte Bürgermeister Späinghaus zu den nun beschlossenen organisatorischen Veränderungen mit. Dazu werde zum 1. September aus dem Aufgabenbereich der Abteilung Bauen und Immobilienmanagement die Gebäudeverwaltung herausgelöst und als eigenständige Abteilung 2.3 geführt. In diesem Bereich habe es zuletzt aufgrund von Krankheit verschiedener Mitarbeiter immer wieder Probleme gegeben, sagte Späinghaus.

Schroeders bisherige Abteilung trage ab 1. September nur noch die Bezeichnung „2.1 Bauen“, erklärte der Bürgermeister weiter. Die Leitung beider Abteilungen – 2.1 und 2.3 – hat die Stadt bereits intern ausgeschrieben. Daneben gibt es dann unverändert die von Martin Hempel geleitete Abteilung 2.2 Tiefbau und Bauhof.

Schroeder, dem Späinghaus „für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ dankte, werde „selbstverständlich“ in anderer Funktion bei der Stadtverwaltung weiterarbeiten, teilte der Bürgermeister mit. Auf Nachfrage sagte er, dass Schroeder eine Art „Planungsbüro für Sonderaufgaben“ leiten solle. Er könne sich dann mit Sonderprojekten wie etwa der kommunalen Wärmeplanung befassen.

Von den Veränderungen verspricht sich Späinghaus eine Beschleunigung von internen Abläufen vor allem in der Gebäudeverwaltung. Er wolle aber die gesamte Abteilung 2 „neu aufstellen“.