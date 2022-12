„Stress machen“: Feuerwehr-Container noch immer nicht bezugsfertig

Von: Volker Heyn

Teilen

Die schmucken Container als Übergangslösung im Ohl für die Feuerwehr-Löschgruppe Brüninghaus sind zwar geliefert und aufgebaut, sogar die Heizung darin funktioniert – doch die Verwaltung wartet noch auf dringend notwendige Restarbeiten eines Gewerkes. Erst dann können die Container von der Feuerwehr in Betrieb genommen werden. Ob das dieses Jahr noch etwas wird, ist fraglich. © Heyn

Die Löschgruppe Stadtmitte mit ihrem Gerätehaus an der Neustadtstraße braucht dringend größere Garagen zur Unterbringung von neuen Fahrzeugen. Der erste Plan, auf dem Parkplatz des Gewerbehofes gegenüber eine Halle zu bauen, ist bekanntlich geplatzt. Die Stadt hatte Angebote eingeholt und war nicht bereit, die geforderten Preise für eine Übergangslösung zu zahlen. Jetzt ist die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der städtischen Architektin Caroline Ossenberg-Engels auf eine neue Idee gekommen: Eine Fahrzeughalle und ein Carport sollen direkt angebaut werden. Auch ein nahe gelegenes Gebäude könne genutzt werden.

Werdohl – Ossenberg-Engels stellte die schon recht weit gediehenen Pläne am Montag dem Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten vor. Die provisorische Lösung sieht die Unterbringung von Fahrzeugen und den Einbau provisorischer Umkleiden und Nasszellen im Bestand vor. Ausschreibung und Bauantrag seien bereits in Vorbereitung. Zu den Kosten konnte Ossenberg-Engels noch nichts genaues sagen: „Da wird natürlich nichts vergoldet, aber umsonst kriegen wir es auch nicht.“ Auf die Frage aus dem Ausschuss, wann der Anbau fertig sein könne, antwortete sie auf ihre bekannte burschikose Art: „Das neue Auto, was unbedingt ins Trockene gestellt werden muss, kommt im Sommer.“ Mit diesem direkten Ton kommt sie an – nicht nur bei den Feuerwehrleuten, mit denen alle Planungen sehr eng abgestimmt werden. Das Verhältnis zwischen Verwaltung, Ossenberg-Engels und der freiwilligen Feuerwehr sei fruchtbar und bringe alle voran, heißt es immer wieder.

Ihren Frust über die noch immer nicht in Betrieb gegangenen Container als Übergangslösung für die Löschgruppe Brüninghaus brachte sie so zum Ausdruck: „Ein Unternehmer kommt einfach nicht. Wir haben leider nicht viele Mittel außer Stress zu machen.“ Die Container waren nach langer Wartezeit angeliefert und aufgestellt worden, sogar die Heizungen funktionieren, doch es fehlen noch restliche Erdarbeiten, Anschlüsse und Teile der Beleuchtung.

So sehen die Anbaupläne (in rot) für das Feuerwehrhaus Stadtmitte aus. © STADT WERDOHL

Fast im Plan sei man beim Neubau am Grasacker. Der Grundstückszukauf gehe Anfang 2023 über die Bühne, hier werden keine Schwierigkeiten erwartet. Die Fachplanung beschäftige sich damit, den Baukörper hochwassersicher zu entwickeln. Es gehe darum, wie man das Gebäude gegen Auftrieb sichern könne. Dass bei der Heizung auch erneuerbare Energien genutzt werden sollen, verstehe sich von selbst. Ossenberg-Engels: „Nur Gas ist nicht mehr.“ Seit dem 15. November arbeiteten alle mit Planungen beschäftigten Personen gemeinsam in verschiedenen Konstellationen. Der Bauantrag werde Ostern 2023 fertig sein, im Februar 2024 soll mit dem Bau begonnen werden.

Voran gehe es auch bei der Brandschutzbedarfsplanung. Ein erster Entwurf ist eingereicht, die Verabschiedung für Sommer 2023 geplant. Die Planung hat eine Gültigkeit für fünf Jahre, decke aber die kommenden zehn Jahre als Vision ab, versicherte Ossenberg-Engels auf die Frage von Michael Schürmann (CDU).