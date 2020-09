Straßenschilder gestohlen und Ampeln beschädigt

Schilderdiebe und Vandalen waren in den vergangenen Tagen in Werdohl unterwegs.

Werdohl – An der Zufahrt zum Schulgelände der Albert-Einstein-Gesamtschule an der Stadionstraße entwendeten Diebe zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen zwei Schilder („Schulhof/Spielplatz“ sowie „Verbot der Durchfahrt“).

Am Freitagmorgen ersetzten Mitarbeiter des Baubetriebshofs zumindest das Verbotsschild. In der Nacht auf Samstag ließen Diebe allerdings auch dieses mitgehen. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Werdohl unter Tel. 0 23 92 / 9 39 90 entgegen.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurden an der Versestraße vier Ampeln beschädigt. Unbekannte rissen Kabel aus den Ampeln und stahlen mehrere Glasscheiben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich auf der Werdohler Wache unter Tel. 0 23 92 / 9 39 90 zu melden.